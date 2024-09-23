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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1777 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1777 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1777 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1777 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1549 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Heritage - October 1, 2013
Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1777 NR JJ на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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