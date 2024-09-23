Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1777 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1777 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1549 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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