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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1777 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1777 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1777 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1777 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 550 EUR. Торги состоялись 25 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Heritage - December 13, 2012
Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Heritage - December 13, 2012
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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