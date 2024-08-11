Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1777 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1777 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 550 EUR. Торги состоялись 25 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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