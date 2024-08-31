Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1777 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1777 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20687 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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