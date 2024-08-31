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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1777 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1777 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1777 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1777 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20687 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2180 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Stack's - January 18, 2020
Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 P SF на аукционе Goldberg - September 3, 2019
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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