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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1777 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1777 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1777 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1777 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1819 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 200 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
Колумбия 1 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Колумбия 1 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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