Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1777 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1777 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1819 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 200 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (4)
- Cayón (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск