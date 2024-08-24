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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1777 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1777 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1777 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1777 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2900 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Varesi (1)
Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1646 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1494 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Stack's - January 18, 2023
Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aurora Numismatica - June 21, 2021
Продавец Aurora Numismatica
Дата 21 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Heritage - January 18, 2017
Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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