Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1777 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1777 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2900 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Varesi (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1494 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 21 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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