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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1777 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1777 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1777 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1777 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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Колумбия 4 эскудо 1777 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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