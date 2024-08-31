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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1778 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1778 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1778 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1778 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32331 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Stack's - August 23, 2023
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность XF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - November 29, 2018
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - November 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2018
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - October 12, 2017
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - October 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 P SF на аукционе Jesús Vico - March 9, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 9 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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