Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1778 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1778 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32331 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2018
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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