Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1783 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24570 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1534 $
Цена в валюте аукциона 2300 AUD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
4381 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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