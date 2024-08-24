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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1783 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1783 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1783 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24570 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1534 $
Цена в валюте аукциона 2300 AUD
Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
4381 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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