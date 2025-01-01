Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Monety Wielkiej Brytanii 1637 roku
Złote monety
Podwójna korona bez daty (1625-1642) Drugi popiersieBysta dzieli legendę
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
010
Srebrne monety
1/2 korony bez daty (1625-1642) Pierwszy rodzaj jeźdźcaLinia pod jeźdźcem
Średnia cena2600 $
Sprzedaży
025
1/2 korony bez daty (1625-1642) Pierwszy rodzaj jeźdźcaPióro nad tarczą
Średnia cena1300 $
Sprzedaży
019
1/2 korony bez daty (1625-1642) Drugi rodzaj jeźdźca"CR" nad tarczą. Pióro nad tarczą
Średnia cena1300 $
Sprzedaży
019
1/2 korony bez daty (1625-1642) Drugi rodzaj jeźdźcaPióro nad tarczą. Bez "CR"
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
05
1/2 korony bez daty (1625-1642) Drugi rodzaj jeźdźcaOwalna tarcza. "CR" podzielone tarczą
Średnia cena330 $
Sprzedaży
587
1/2 korony bez daty (1625-1642) Drugi rodzaj jeźdźcaPióro nad tarczą. Owalna tarcza
Średnia cena—
Sprzedaży
00
1 szeląg bez daty (1625-1642) Drugi typ portretuPióro nad tarczą. Krzyż na tarczy
Średnia cena7300 $
Sprzedaży
01
1 szeląg bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuPióro nad tarczą. Jest obrys
Średnia cena2000 $
Sprzedaży
01
1 szeląg bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuPióro nad tarczą. Bez konturu
Średnia cena2800 $
Sprzedaży
126
1 szeląg bez daty (1625-1642) Piąty typ portretu"N" na rewersie jest odwrócone
Średnia cena430 $
Sprzedaży
012
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Drugi typ portretuOwalna tarcza
Średnia cena430 $
Sprzedaży
010
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Drugi typ portretuPióro nad tarczą
Średnia cena160 $
Sprzedaży
02
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Trzeci typ portretuPióro nad tarczą
Średnia cena45 $
Sprzedaży
01
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuBez konturu. "CR" podzielone tarczą
Średnia cena190 $
Sprzedaży
19
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuJest obrys. "CR" podzielone tarczą
Średnia cena350 $
Sprzedaży
05
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuTarcza jest bardziej okrągła. Bez konturu
Średnia cena130 $
Sprzedaży
126
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuBrzeg na awersie lub obu stronach
Średnia cena160 $
Sprzedaży
126
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretu(P). (R)
Średnia cena57000 $
Sprzedaży
016
1 pens bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretu"CR" podzielone tarczą. Bez konturu
Średnia cena140 $
Sprzedaży
04
Monety miedziane
