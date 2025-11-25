flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,25 g
  • Czystego złota (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Średnica20 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (5)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2237 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 2185 USD. Licytacja odbyła się 5 lutego 2006.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU55 NGC
Cena
1197 $
Cena w walucie aukcji 1200 CHF
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2016
SprzedawcaSpink
Data26 września 2016
StanVF
Cena
843 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data6 stycznia 2014
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
SprzedawcaGoldberg
Data30 maja 2007
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 8 lutego 2006
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 8 lutego 2006
SprzedawcaGoldberg
Data8 lutego 2006
StanAU53 PCGS
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci popiersie" wynosi 1100 USD. Moneta zawiera 2,0633 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 276,95 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

