Katalog monet Karola I (1625-1649)
Ceny i opis monet Karola I
Srebro$2,000-01
Wielka Brytania, Karl I
1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Pióro nad tarczą. Jest obrys
Złoto$12,000-016
Wielka Brytania, Karl I
1/2 unite 1643
Złoto$1,100-1104
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"
Złoto$63,000-079
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1642 "Mały portret"
Złoto--00
Wielka Brytania, Karl I
1/2 unite 1645 Br
Złoto$15,000-07
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1642. Deklaracja dwuwierszowa
Złoto$5,600-124
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie"
Złoto$200,000-04
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1643 "Mały portret"
Złoto$23,000-047
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1643 "Skrócony portret"
Złoto$3,700-012
Wielka Brytania, Karl I
Anioł bez daty (1625-1642). "X" po prawej stronie
Złoto$72,000-02
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1644 OX "Duży portret"
Złoto$16,000-08
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1644 OX "Niski relief portretu"
Złoto$7,800$35,000059
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"
Złoto$20,000-01
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1645 "Skrócony portret"
Złoto$3,400-0139
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"
Złoto$2,800-021
Wielka Brytania, Karl I
Anioł bez daty (1625-1642). "X" po lewej stronie
Złoto$93,000-065
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1643 "Duży portret"
Złoto$20,000-016
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1644 OX "Skrócony portret"
Złoto$18,000-08
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1642. Trójwierszowe oświadczenie
Złoto--00
Wielka Brytania, Karl I
1/2 unite 1642
Złoto$2,200-053
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie"
Złoto$93,000-037
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1644 OXON "Duży portret"
Złoto$19,000-01
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1643 "Wydłużony portret"
Złoto$24,000-016
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota"
Złoto$7,400-03
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1645 OX "Skrócony portret"
Złoto$19,000-019
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota"
Złoto$2,100-053
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"
Złoto$6,200-097
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie"
Złoto$11,000-01
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie"
Złoto$990-015
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". "CR"
Złoto--00
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1645 Br "Skrócony portret"
Złoto$4,100-1267
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"
Złoto$3,600-03
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie"
Złoto--00
Wielka Brytania, Karl I
1/2 unite 1644 OX
Złoto--00
Wielka Brytania, Karl I
Anioł bez daty (1625-1642). Bez "X"
Złoto$1,800-016
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"
Złoto$1,200-095
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie"
Złoto$1,600-021
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie"
Złoto--00
Wielka Brytania, Karl I
Anioł bez daty (1631-1632) "Monety Briota"
Złoto$2,100-046
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"
Złoto$38,000-02
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1646 OX "Skrócony portret"
Złoto$7,100-010
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie"
Złoto$1,700-062
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"
Złoto$1,100-05
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"
Złoto$3,800-021
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie"
Złoto$1,900-010
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". Bysta dzieli legendę
Złoto$3,400-02
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie"
Złoto--00
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1643 OXON "Duży portret"
Złoto--00
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota"
Złoto$2,200-01
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". Kotwica pod portretem
