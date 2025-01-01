flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Katalog monet Karola I (1625-1649)

Łączna liczba dodanych monet: 173

Okres Karola I
Katalog monetKarl I1625-1649
coinZłoto
coinSrebro
coinMiedź
coinPróbne
coinMonety oblężnicze
Rok monety

Ceny i opis monet Karola I

ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1 szeląg bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Pióro nad tarczą. Jest obrys
Srebro$2,000-01Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1/2 unite 1643
Złoto$12,000-016Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"
Złoto$1,100-1104Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1642 "Mały portret"
Złoto$63,000-079Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1/2 unite 1645 Br
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1642. Deklaracja dwuwierszowa
Złoto$15,000-07Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie"
Złoto$5,600-124Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1643 "Mały portret"
Złoto$200,000-04Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1643 "Skrócony portret"
Złoto$23,000-047Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Anioł bez daty (1625-1642). "X" po prawej stronie
Złoto$3,700-012Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1644 OX "Duży portret"
Złoto$72,000-02Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1644 OX "Niski relief portretu"
Złoto$16,000-08Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"
Złoto$7,800$35,000059Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1645 "Skrócony portret"
Złoto$20,000-01Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"
Złoto$3,400-0139Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Anioł bez daty (1625-1642). "X" po lewej stronie
Złoto$2,800-021Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1643 "Duży portret"
Złoto$93,000-065Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1644 OX "Skrócony portret"
Złoto$20,000-016Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1642. Trójwierszowe oświadczenie
Złoto$18,000-08Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1/2 unite 1642
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie"
Złoto$2,200-053Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1644 OXON "Duży portret"
Złoto$93,000-037Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1643 "Wydłużony portret"
Złoto$19,000-01Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota"
Złoto$24,000-016Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1645 OX "Skrócony portret"
Złoto$7,400-03Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota"
Złoto$19,000-019Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"
Złoto$2,100-053Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie"
Złoto$6,200-097Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie"
Złoto$11,000-01Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". "CR"
Złoto$990-015Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1645 Br "Skrócony portret"
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"
Złoto$4,100-1267Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie"
Złoto$3,600-03Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1/2 unite 1644 OX
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Anioł bez daty (1625-1642). Bez "X"
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"
Złoto$1,800-016Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie"
Złoto$1,200-095Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie"
Złoto$1,600-021Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Anioł bez daty (1631-1632) "Monety Briota"
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"
Złoto$2,100-046Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite 1646 OX "Skrócony portret"
Złoto$38,000-02Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie"
Złoto$7,100-010Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"
Złoto$1,700-062Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"
Złoto$1,100-05Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie"
Złoto$3,800-021Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". Bysta dzieli legendę
Złoto$1,900-010Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie"
Złoto$3,400-02Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
3 unite 1643 OXON "Duży portret"
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota"
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Karl I
1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". Kotwica pod portretem
Złoto$2,200-01
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie srebrne monetyAukcje numizmatyczne