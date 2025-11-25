3 unite 1644 OXON "Duży portret" (Wielka Brytania, Karl I)

Ile kosztuje złota moneta 3 unite 1644 OXON "Duży portret" z okresu Karola I? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 3 unite 1644 Karola I ze znakiem OXON "Duży portret" wynosi 93000 USD. Moneta zawiera 24,759 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 3325,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 unite 1644 "Duży portret" z literami OXON? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 3 unite 1644 z literami OXON "Duży portret" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.