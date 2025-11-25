flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

3 unite 1644 OXON "Duży portret" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 3 unite 1644 OXON "Duży portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 3 unite 1644 OXON "Duży portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga27 g
  • Czystego złota (0,796 oz) 24,759 g
  • Średnica46 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał3 unite
  • Rok1644
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:93000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 unite 1644 OXON "Duży portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (37)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 3 unite 1644 "Duży portret" ze znakiem OXON. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31076 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 360 000 USD. Licytacja odbyła się 24 kwietnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanVF
Cena
43368 $
Cena w walucie aukcji 32000 GBP
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
48000 $
Cena w walucie aukcji 48000 USD
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Münzenonline - 16 maja 2025
SprzedawcaMünzenonline
Data16 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Rauch - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRauch
Data13 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji GINZA - 16 listopada 2024
SprzedawcaGINZA
Data16 listopada 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Sovereign Rarities - 6 czerwca 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data6 czerwca 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Münzenonline - 23 kwietnia 2021
SprzedawcaMünzenonline
Data23 kwietnia 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Heritage - 6 listopada 2020
SprzedawcaHeritage
Data6 listopada 2020
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 kwietnia 2020
StanMS62 + NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji CNG - 15 stycznia 2020
SprzedawcaCNG
Data15 stycznia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Baldwin's of St. James's - 28 września 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data28 września 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Sovereign Rarities - 25 września 2018
SprzedawcaSovereign Rarities
Data25 września 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Künker - 21 czerwca 2018
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Baldwin's of St. James's - 14 stycznia 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data14 stycznia 2018
StanXF
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji CNG - 10 stycznia 2018
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2018
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1644 OXON "Duży portret" na aukcji Baldwin's of St. James's - 22 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data22 września 2017
StanXF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 3 unite 1644 OXON "Duży portret" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 3 unite 1644 Karola I ze znakiem OXON "Duży portret" wynosi 93000 USD. Moneta zawiera 24,759 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 3325,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 unite 1644 "Duży portret" z literami OXON?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 3 unite 1644 z literami OXON "Duży portret" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 unite z datą 1644 i znakiem OXON "Duży portret"?

Aby sprzedać 3 unite 1644 OXON "Duży portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
