Karl I
3 unite
Złote monety 3 unite Karola I - Wielka Brytania
3 unite 1642-1643
Mały portret
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1642
0
79
1643
0
4
3 unite 1643-1644
Duży portret
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1643
0
65
1643
OXON
0
0
1644
OXON
0
37
1644
OX
0
2
