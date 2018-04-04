3 unite 1644 OX "Duży portret" (Wielka Brytania, Karl I)
Zdjęcie: Numismatica Ars Classica
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga27 g
- Czystego złota (0,796 oz) 24,759 g
- Średnica46 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał3 unite
- Rok1644
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaOksford
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 3 unite 1644 "Duży portret" ze znakiem OX. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 52145 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 90 000 USD. Licytacja odbyła się 4 kwietnia 2018.
Ile kosztuje złota moneta 3 unite 1644 OX "Duży portret" z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 3 unite 1644 Karola I ze znakiem OX "Duży portret" wynosi 72000 USD. Moneta zawiera 24,759 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 3325,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 unite 1644 "Duży portret" z literami OX?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 3 unite 1644 z literami OX "Duży portret" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 3 unite z datą 1644 i znakiem OX "Duży portret"?
Aby sprzedać 3 unite 1644 OX "Duży portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.