Wielka BrytaniaOkres:1625-1952

3 unite 1644 OX "Duży portret" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 3 unite 1644 OX "Duży portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 3 unite 1644 OX "Duży portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga27 g
  • Czystego złota (0,796 oz) 24,759 g
  • Średnica46 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał3 unite
  • Rok1644
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:72000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 unite 1644 OX "Duży portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (2)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 3 unite 1644 "Duży portret" ze znakiem OX. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 52145 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 90 000 USD. Licytacja odbyła się 4 kwietnia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 3 unite 1644 OX "Duży portret" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
54156 $
Cena w walucie aukcji 48000 CHF
Wielka Brytania 3 unite 1644 OX "Duży portret" na aukcji Stack's - 4 kwietnia 2018
Wielka Brytania 3 unite 1644 OX "Duży portret" na aukcji Stack's - 4 kwietnia 2018
SprzedawcaStack's
Data4 kwietnia 2018
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 3 unite 1644 OX "Duży portret" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 3 unite 1644 Karola I ze znakiem OX "Duży portret" wynosi 72000 USD. Moneta zawiera 24,759 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 3325,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 unite 1644 "Duży portret" z literami OX?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 3 unite 1644 z literami OX "Duży portret" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 unite z datą 1644 i znakiem OX "Duży portret"?

Aby sprzedać 3 unite 1644 OX "Duży portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

