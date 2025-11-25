flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

3 unite 1642 "Mały portret" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 3 unite 1642 "Mały portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 3 unite 1642 "Mały portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Genevensis SA

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga27 g
  • Czystego złota (0,796 oz) 24,759 g
  • Średnica46 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał3 unite
  • Rok1642
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:63000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 unite 1642 "Mały portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (79)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 3 unite 1642 "Mały portret". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31079 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 180 000 USD. Licytacja odbyła się 25 kwietnia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Numismatica Genevensis - 24 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data24 listopada 2025
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Numismatica Genevensis - 24 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data24 listopada 2025
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Oslo Myntgalleri - 23 listopada 2025
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data23 listopada 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanAU53 PCGS
Cena
70000 $
Cena w walucie aukcji 70000 USD
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanAU53 PCGS
Cena
84000 $
Cena w walucie aukcji 84000 USD
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Künker - 23 września 2024
SprzedawcaKünker
Data23 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Galleria Auctions Tokyo - 7 września 2024
SprzedawcaGalleria Auctions Tokyo
Data7 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Goldberg - 1 lutego 2023
SprzedawcaGoldberg
Data1 lutego 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji CNG - 11 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data11 stycznia 2023
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 3 unite 1642 "Mały portret" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 października 2021
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 października 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 3 unite 1642 "Mały portret" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 3 unite 1642 Karola I "Mały portret" wynosi 63000 USD. Moneta zawiera 24,759 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 3325,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 unite 1642 "Mały portret"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 3 unite 1642 "Mały portret" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 unite z datą 1642 "Mały portret"?

Aby sprzedać 3 unite 1642 "Mały portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

