Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

3 unite 1643 "Duży portret" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 3 unite 1643 "Duży portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 3 unite 1643 "Duży portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga27 g
  • Czystego złota (0,796 oz) 24,759 g
  • Średnica46 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał3 unite
  • Rok1643
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:93000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 unite 1643 "Duży portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (65)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 3 unite 1643 "Duży portret". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33192 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 264 000 USD. Licytacja odbyła się 19 sierpnia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU53 PCGS
Cena
53745 $
Cena w walucie aukcji 40000 GBP
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanAU50 NGC
Cena
84000 $
Cena w walucie aukcji 84000 USD
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 5 lipca 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data5 lipca 2023
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Boule - 20 kwietnia 2023
SprzedawcaBoule
Data20 kwietnia 2023
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji CNG - 8 października 2022
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji CNG - 8 października 2022
SprzedawcaCNG
Data8 października 2022
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania 3 unite 1643 "Duży portret" na aukcji Auction World - 17 kwietnia 2022
SprzedawcaAuction World
Data17 kwietnia 2022
StanAU50 PCGS
Cena
Ile kosztuje złota moneta 3 unite 1643 "Duży portret" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 3 unite 1643 Karola I "Duży portret" wynosi 93000 USD. Moneta zawiera 24,759 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 3325,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 unite 1643 "Duży portret"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 3 unite 1643 "Duży portret" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 unite z datą 1643 "Duży portret"?

Aby sprzedać 3 unite 1643 "Duży portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

