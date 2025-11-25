3 unite 1643 OXON "Duży portret" (Wielka Brytania, Karl I)

Gdzie sprzedać 3 unite z datą 1643 i znakiem OXON "Duży portret"?

Aby sprzedać 3 unite 1643 OXON "Duży portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.