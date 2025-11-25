flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

3 unite 1643 OXON "Duży portret" (Wielka Brytania, Karl I)

no imageno image

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga27 g
  • Czystego złota (0,796 oz) 24,759 g
  • Średnica46 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał3 unite
  • Rok1643
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać 3 unite z datą 1643 i znakiem OXON "Duży portret"?

Aby sprzedać 3 unite 1643 OXON "Duży portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1643 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 3 uniteAukcje numizmatyczne