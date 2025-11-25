Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
3 unite 1643 OXON "Duży portret" (Wielka Brytania, Karl I)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga27 g
- Czystego złota (0,796 oz) 24,759 g
- Średnica46 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał3 unite
- Rok1643
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaOksford
- CelObiegowe
