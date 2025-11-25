Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Anioł bez daty (1631-1632) "Monety Briota" (Wielka Brytania, Karl I)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,995)
- Waga5 g
- Czystego złota (0,1599 oz) 4,975 g
- Średnica26 mm
- RantGładki
- Nakład UNC4
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- NominałAnioł
- Rokbez daty (1631-1632)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
