Unite 1642. Deklaracja dwuwierszowa (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Deklaracja dwuwierszowa

Awers monety - Unite 1642 Deklaracja dwuwierszowa - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite 1642 Deklaracja dwuwierszowa - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica36 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rok1642
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1642 Deklaracja dwuwierszowa - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1642 . Deklaracja dwuwierszowa. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 39 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 38 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1642 na aukcji Künker - 24 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data24 czerwca 2022
StanVF
Cena
3577 $
Cena w walucie aukcji 3400 EUR
Wielka Brytania Unite 1642 na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
5487 $
Cena w walucie aukcji 5500 CHF
Wielka Brytania Unite 1642 na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania Unite 1642 na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1642 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite 1642 na aukcji Künker - 26 marca 2021
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1642 na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1642 na aukcji Spink - 22 czerwca 2011
SprzedawcaSpink
Data22 czerwca 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite 1642 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1642 Karola I wynosi 15000 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1642?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1642 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1642?

Aby sprzedać unite 1642, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

