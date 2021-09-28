Unite 1642. Deklaracja dwuwierszowa (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: Deklaracja dwuwierszowa
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga9 g
- Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
- Średnica36 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- NominałUnite
- Rok1642
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaOksford
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1642 . Deklaracja dwuwierszowa. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 39 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 38 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.
Ile kosztuje złota moneta unite 1642 z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1642 Karola I wynosi 15000 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1642?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1642 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać unite z datą 1642?
Aby sprzedać unite 1642, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.