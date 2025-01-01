flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Złote monety Unite Karola I - Wielka Brytania

Unite 1625

Pierwszy popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)0139
Unite 1625

Drugi popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)1267
Unite 1625

Trzeci popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)059
Unite 1625

Czwarty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)021
Unite 1625

Piąty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)097
Unite 1625

Szósty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)124
Unite 1625

Siódmy popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)010
Unite 1631

Monety Briota
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1631-1639)016
Unite 1642

RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
1642Deklaracja dwuwierszowa071642Trójwierszowe oświadczenie08
Unite 1643

Wydłużony portret
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
164301
Unite 1643-1646

Skrócony portret
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
16430471644OX0161645011645Br001645OX031646OX02
Unite 1644

Niski relief portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
1644OX08
