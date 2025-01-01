Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Złote monety Unite Karola I - Wielka Brytania
Unite 1625Pierwszy popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)0139
Unite 1625Drugi popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)1267
Unite 1625Trzeci popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)059
Unite 1625Czwarty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)021
Unite 1625Piąty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)097
Unite 1625Szósty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)124
Unite 1625Siódmy popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)010
Unite 1631Monety Briota
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1631-1639)016
Unite 1642
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1642Deklaracja dwuwierszowa071642Trójwierszowe oświadczenie08
Unite 1643Wydłużony portret
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży164301
Unite 1644Niski relief portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży1644OX08
