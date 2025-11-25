flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1643 "Skrócony portret" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite 1643 "Skrócony portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite 1643 "Skrócony portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica36 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rok1643
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:23000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1643 "Skrócony portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (47)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1643 "Skrócony portret". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30122 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 43 200 USD. Licytacja odbyła się 3 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Coin Cabinet - 23 października 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 października 2025
StanMS61 PCGS
Cena
22696 $
Cena w walucie aukcji 17000 GBP
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanVF
Cena
7454 $
Cena w walucie aukcji 5500 GBP
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji NOONANS - 19 listopada 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Künker - 23 września 2024
SprzedawcaKünker
Data23 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 5 maja 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 maja 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 5 maja 2023
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 5 maja 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 maja 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji CNG - 11 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data11 stycznia 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
SprzedawcaHeritage
Data20 sierpnia 2021
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Spink - 29 marca 2021
SprzedawcaSpink
Data29 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2021
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2021
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2021
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji New York Sale - 14 stycznia 2021
SprzedawcaNew York Sale
Data14 stycznia 2021
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2020
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2020
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1643 "Skrócony portret" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite 1643 "Skrócony portret" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1643 Karola I "Skrócony portret" wynosi 23000 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1643 "Skrócony portret"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1643 "Skrócony portret" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1643 "Skrócony portret"?

Aby sprzedać unite 1643 "Skrócony portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1643 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale UniteAukcje numizmatyczne