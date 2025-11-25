flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica33 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (139)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34739 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 22 800 USD. Licytacja odbyła się 19 sierpnia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
SprzedawcaStack's
Data4 listopada 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
5000 $
Cena w walucie aukcji 5000 USD
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
2763 $
Cena w walucie aukcji 2100 GBP
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji St James’s - 24 września 2025
SprzedawcaSt James’s
Data24 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 23 września 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data23 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 21 października 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data21 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 18 września 2024
SprzedawcaCNG
Data18 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Status International - 7 czerwca 2024
SprzedawcaStatus International
Data7 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Via - 27 maja 2024
SprzedawcaVia
Data27 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji St James’s - 27 marca 2024
SprzedawcaSt James’s
Data27 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Bruun Rasmussen - 7 stycznia 2024
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data7 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite bez daty (1625-1642) Karola I "Pierwszy popiersie" wynosi 3400 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać unite bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale UniteAukcje numizmatyczne