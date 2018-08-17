Unite bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga9 g
- Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
- Średnica33 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- NominałUnite
- Rokbez daty (1625-1642)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30255 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 19 200 USD. Licytacja odbyła się 17 sierpnia 2018.
Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite bez daty (1625-1642) Karola I "Piąty popiersie" wynosi 6200 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie"?
Aby sprzedać unite bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.