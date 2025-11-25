flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica33 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 188 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 11 000 GBP. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 7 listopada 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 7 listopada 2025
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2025
StanDETAILS NGC
Cena
5520 $
Cena w walucie aukcji 5520 USD
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Myntauktioner i Sverige AB - 26 kwietnia 2025
SprzedawcaMyntauktioner i Sverige AB
Data26 kwietnia 2025
StanVF
Cena
3511 $
Cena w walucie aukcji 34000 SEK
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2024
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data12 sierpnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Frühwald - 1 kwietnia 2022
SprzedawcaFrühwald
Data1 kwietnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 28 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2021
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2021
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 kwietnia 2020
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2019
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 25 września 2018
SprzedawcaSpink
Data25 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 11 września 2018
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 11 września 2018
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2018
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Auction World - 22 stycznia 2018
SprzedawcaAuction World
Data22 stycznia 2018
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage Eur - 27 maja 2017
SprzedawcaHeritage Eur
Data27 maja 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 11 stycznia 2012
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 11 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2012
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 23 marca 2011
SprzedawcaSpink
Data23 marca 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty popiersie" wynosi 3800 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać unite bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale UniteAukcje numizmatyczne