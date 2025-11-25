flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica33 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (10)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 52 z aukcji Sovereign Rarities Ltd której łączna cena osiągnęła 12 000 GBP. Licytacja odbyła się 25 września 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
8400 $
Cena w walucie aukcji 8400 USD
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
14028 $
Cena w walucie aukcji 14000 CHF
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji CNG - 17 września 2020
SprzedawcaCNG
Data17 września 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 25 września 2018
SprzedawcaSovereign Rarities
Data25 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite bez daty (1625-1642) Karola I "Siódmy popiersie" wynosi 7100 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie"?

Aby sprzedać unite bez daty (1625-1642) "Siódmy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

