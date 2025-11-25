flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1645 Br "Skrócony portret" (Wielka Brytania, Karl I)

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica36 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rok1645
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaBristol
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Gdzie sprzedać unite z datą 1645 i znakiem Br "Skrócony portret"?

Aby sprzedać unite 1645 Br "Skrócony portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

