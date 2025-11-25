Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Unite 1645 Br "Skrócony portret" (Wielka Brytania, Karl I)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga9 g
- Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
- Średnica36 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- NominałUnite
- Rok1645
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaBristol
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać unite z datą 1645 i znakiem Br "Skrócony portret"?
Aby sprzedać unite 1645 Br "Skrócony portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
