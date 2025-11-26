flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica33 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (23)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 607 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 32 000 CHF. Licytacja odbyła się 21 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji St James’s - 24 września 2025
SprzedawcaSt James’s
Data24 września 2025
StanXF
Cena
2705 $
Cena w walucie aukcji 2000 GBP
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS62 NGC
Cena
8394 $
Cena w walucie aukcji 6250 GBP
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Numismatica Ranieri - 5 listopada 2023
SprzedawcaNumismatica Ranieri
Data5 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF20 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 15 marca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data15 marca 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 29 września 2021
SprzedawcaSpink
Data29 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 9 czerwca 2016
SprzedawcaDNW
Data9 czerwca 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 maja 2008
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 maja 2008
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 25 września 2007
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data25 września 2007
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 26 listopada 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 listopada 2025
StanMS62 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite bez daty (1625-1642) Karola I "Szósty popiersie" wynosi 5600 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie"?

Aby sprzedać unite bez daty (1625-1642) "Szósty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
