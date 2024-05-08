flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica33 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rokbez daty (1631-1639)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn, Chester
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:24000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota". Jest to złota moneta z okresu Karola I wybita w mennicy , . Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1235 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 38 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Cambi Aste - 13 listopada 2025
SprzedawcaCambi Aste
Data13 listopada 2025
StanXF
Cena
17387 $
Cena w walucie aukcji 15000 EUR
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji St James’s - 24 września 2025
SprzedawcaSt James’s
Data24 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
24342 $
Cena w walucie aukcji 18000 GBP
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2021
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2021
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 czerwca 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 czerwca 2016
StanXF45 RD PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 maja 2015
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji CNG - 9 stycznia 2013
SprzedawcaCNG
Data9 stycznia 2013
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
SprzedawcaGoldberg
Data26 maja 2008
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji UBS - 22 stycznia 2008
SprzedawcaUBS
Data22 stycznia 2008
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Künker - 28 września 2006
SprzedawcaKünker
Data28 września 2006
StanXF
Cena
Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite bez daty (1631-1639) Karola I "Monety Briota" wynosi 24000 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1631-1639) "Monety Briota"?

Aby sprzedać unite bez daty (1631-1639) "Monety Briota", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

