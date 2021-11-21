flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1645 "Skrócony portret" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite 1645 "Skrócony portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite 1645 "Skrócony portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica36 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rok1645
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1645 "Skrócony portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (1)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1645 "Skrócony portret". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 616 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 19 000 CHF. Licytacja odbyła się 21 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1645 "Skrócony portret" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite 1645 "Skrócony portret" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1645 Karola I "Skrócony portret" wynosi 20000 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1645 "Skrócony portret"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1645 "Skrócony portret" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1645 "Skrócony portret"?

Aby sprzedać unite 1645 "Skrócony portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1645 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale UniteAukcje numizmatyczne