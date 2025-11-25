flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1644 OX "Skrócony portret" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite 1644 OX "Skrócony portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite 1644 OX "Skrócony portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica36 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rok1644
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1644 OX "Skrócony portret" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1644 "Skrócony portret" ze znakiem OX. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 303 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 58 000 GBP. Licytacja odbyła się 14 maja 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
7750 $
Cena w walucie aukcji 7750 USD
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
11000 $
Cena w walucie aukcji 11000 USD
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2018
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2018
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji CNG - 10 stycznia 2018
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2018
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji Spink - 22 marca 2016
SprzedawcaSpink
Data22 marca 2016
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji Heritage - 4 stycznia 2016
SprzedawcaHeritage
Data4 stycznia 2016
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji CNG - 4 stycznia 2012
SprzedawcaCNG
Data4 stycznia 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji Spink - 22 czerwca 2011
SprzedawcaSpink
Data22 czerwca 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
SprzedawcaGoldberg
Data26 maja 2008
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji UBS - 22 stycznia 2008
SprzedawcaUBS
Data22 stycznia 2008
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji M&M AG, CH - 4 października 2004
SprzedawcaM&M AG, CH
Data4 października 2004
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Skrócony portret" na aukcji Spink - 31 marca 2004
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2004
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite 1644 OX "Skrócony portret" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1644 Karola I ze znakiem OX "Skrócony portret" wynosi 20000 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1644 "Skrócony portret" z literami OX?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1644 z literami OX "Skrócony portret" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1644 i znakiem OX "Skrócony portret"?

Aby sprzedać unite 1644 OX "Skrócony portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

