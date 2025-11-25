Unite 1644 OX "Skrócony portret" (Wielka Brytania, Karl I)
Zdjęcie: Numismatica Ars Classica
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga9 g
- Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
- Średnica36 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- NominałUnite
- Rok1644
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaOksford
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1644 "Skrócony portret" ze znakiem OX. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 303 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 58 000 GBP. Licytacja odbyła się 14 maja 2015.
Ile kosztuje złota moneta unite 1644 OX "Skrócony portret" z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1644 Karola I ze znakiem OX "Skrócony portret" wynosi 20000 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1644 "Skrócony portret" z literami OX?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1644 z literami OX "Skrócony portret" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać unite z datą 1644 i znakiem OX "Skrócony portret"?
Aby sprzedać unite 1644 OX "Skrócony portret", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.