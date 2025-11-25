flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica33 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7800 USD
Średnia cena (PROOF):35000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (59)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 11 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 32 000 GBP. Licytacja odbyła się 8 grudnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
6046 $
Cena w walucie aukcji 4500 GBP
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Galleria Auctions Tokyo - 20 września 2025
SprzedawcaGalleria Auctions Tokyo
Data20 września 2025
StanAU58 PCGS
Cena
10140 $
Cena w walucie aukcji 1500000 JPY
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 18 września 2024
SprzedawcaCNG
Data18 września 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 29 maja 2024
SprzedawcaCNG
Data29 maja 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Auction World - 16 kwietnia 2023
SprzedawcaAuction World
Data16 kwietnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 marca 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data28 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 marca 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 8 grudnia 2022
SprzedawcaSpink
Data8 grudnia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 4 maja 2022
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci popiersie" wynosi 7800 USD dla emisji obiegowej oraz 35000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"?

Aby sprzedać unite bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

