flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1644 OX "Niski relief portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite 1644 OX "Niski relief portretu" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite 1644 OX "Niski relief portretu" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica36 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rok1644
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:16000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1644 OX "Niski relief portretu" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (8)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1644 "Niski relief portretu" ze znakiem OX. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1621 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 30 000 CHF. Licytacja odbyła się 15 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Niski relief portretu" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanAU
Cena
17577 $
Cena w walucie aukcji 13000 GBP
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Niski relief portretu" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanVF
Cena
15104 $
Cena w walucie aukcji 12000 GBP
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Niski relief portretu" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Niski relief portretu" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Niski relief portretu" na aukcji Spink - 28 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Niski relief portretu" na aukcji Baldwin's of St. James's - 9 grudnia 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data9 grudnia 2020
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Niski relief portretu" na aukcji Spink - 22 marca 2016
SprzedawcaSpink
Data22 marca 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1644 OX "Niski relief portretu" na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite 1644 OX "Niski relief portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1644 Karola I ze znakiem OX "Niski relief portretu" wynosi 16000 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1644 "Niski relief portretu" z literami OX?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1644 z literami OX "Niski relief portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1644 i znakiem OX "Niski relief portretu"?

Aby sprzedać unite 1644 OX "Niski relief portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1644 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale UniteAukcje numizmatyczne