Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica33 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałUnite
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (266)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30162 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 40 800 USD. Licytacja odbyła się 5 sierpnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 23 października 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 października 2025
StanAU58 PCGS
Cena
7343 $
Cena w walucie aukcji 5500 GBP
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Schulman - 22 października 2025
SprzedawcaSchulman
Data22 października 2025
StanAU55 PCGS
Cena
3712 $
Cena w walucie aukcji 3200 EUR
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji HARMERS - 29 września 2025
SprzedawcaHARMERS
Data29 września 2025
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanXF45 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanXF45 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 14 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data14 maja 2025
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji New York Sale - 16 stycznia 2025
SprzedawcaNew York Sale
Data16 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data12 sierpnia 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
******
Gdzie kupić?
Wielka Brytania Unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi popiersie" wynosi 4100 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1108,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać unite bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

