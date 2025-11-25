flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1631-1639)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:19000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (19)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1236 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 65 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
22000 $
Cena w walucie aukcji 22000 USD
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanUNC
Cena
71543 $
Cena w walucie aukcji 65000 CHF
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji New York Sale - 14 stycznia 2021
SprzedawcaNew York Sale
Data14 stycznia 2021
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Baldwin's of St. James's - 9 grudnia 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data9 grudnia 2020
StanUNC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji New York Sale - 10 stycznia 2018
SprzedawcaNew York Sale
Data10 stycznia 2018
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 czerwca 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 czerwca 2016
StanXF40 PCGS
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 19 sierpnia 2015
SprzedawcaStack's
Data19 sierpnia 2015
StanXF45 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Bonhams - 3 czerwca 2013
SprzedawcaBonhams
Data3 czerwca 2013
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Spink - 4 grudnia 2012
SprzedawcaSpink
Data4 grudnia 2012
StanXF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Spink - 1 grudnia 2010
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2010
StanXF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Spink - 5 maja 2005
SprzedawcaSpink
Data5 maja 2005
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" na aukcji Spink - 15 maja 2003
SprzedawcaSpink
Data15 maja 2003
StanXF
Cena
Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1631-1639) Karola I "Monety Briota" wynosi 19000 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1631-1639) "Monety Briota"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
