Podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" (Wielka Brytania, Karl I)

Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" z okresu Karola I? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1631-1639) Karola I "Monety Briota" wynosi 19000 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota"? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1631-1639) "Monety Briota" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.