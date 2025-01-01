Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Złote monety Podwójna korona Karola I - Wielka Brytania
Podwójna korona 1625Pierwszy popiersie
Podwójna korona 1625Drugi popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)046bez daty (1625-1642)Bysta dzieli legendę010
Podwójna korona 1625Trzeci popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)016
Podwójna korona 1625Czwarty popiersie
Podwójna korona 1625Piąty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)03
Podwójna korona 1625Szósty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1649)021
Podwójna korona 1631Monety Briota
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1631-1639)019
Popularne sekcje