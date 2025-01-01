flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Złote monety Podwójna korona Karola I - Wielka Brytania

type-coin
type-coin

Podwójna korona 1625

Pierwszy popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)053
type-coin
type-coin

Podwójna korona 1625

Drugi popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)046bez daty (1625-1642)Bysta dzieli legendę010
type-coin
type-coin

Podwójna korona 1625

Trzeci popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)016
type-coin
type-coin

Podwójna korona 1625

Czwarty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)053
type-coin
type-coin

Podwójna korona 1625

Piąty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)03
type-coin
type-coin

Podwójna korona 1625

Szósty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1649)021
type-coin
type-coin

Podwójna korona 1631

Monety Briota
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1631-1639)019
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie monety o nominale Podwójna koronaAukcje numizmatyczne