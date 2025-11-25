flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". Bysta dzieli legendę (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Bysta dzieli legendę

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" Bysta dzieli legendę - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" Bysta dzieli legendę - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" Bysta dzieli legendę - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (10)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". Bysta dzieli legendę. Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4355 z aukcji Auction World której łączna cena osiągnęła 820 000 JPY. Licytacja odbyła się 15 lipca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
1500 $
Cena w walucie aukcji 1200 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji V. GADOURY - 15 października 2022
SprzedawcaV. GADOURY
Data15 października 2022
StanMS61 NGC
Cena
3500 $
Cena w walucie aukcji 3600 EUR
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 21 lipca 2021
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data21 lipca 2021
StanXF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 28 stycznia 2021
SprzedawcaHeritage
Data28 stycznia 2021
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage Eur - 17 maja 2019
SprzedawcaHeritage Eur
Data17 maja 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji DNW - 21 lutego 2019
SprzedawcaDNW
Data21 lutego 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 29 kwietnia 2010
SprzedawcaStack's
Data29 kwietnia 2010
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi popiersie" wynosi 1900 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

