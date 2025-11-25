flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 13 z aukcji NOONANS której łączna cena osiągnęła 5500 GBP. Licytacja odbyła się 4 kwietnia 2023.

Stan
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanAU
Cena
6874 $
Cena w walucie aukcji 5500 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" na aukcji Künker - 15 marca 2013
SprzedawcaKünker
Data15 marca 2013
StanVF
Cena
443 $
Cena w walucie aukcji 340 EUR
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 30 listopada 2005
SprzedawcaSpink
Data30 listopada 2005
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) Karola I "Piąty popiersie" wynosi 3600 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1625-1642) "Piąty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

