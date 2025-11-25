flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (53)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5142 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 5000 GBP. Licytacja odbyła się 29 marca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
3840 $
Cena w walucie aukcji 3840 USD
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF
Cena
2074 $
Cena w walucie aukcji 1600 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Nihon - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNihon
Data15 grudnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 29 maja 2024
SprzedawcaCNG
Data29 maja 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Münzenonline - 28 kwietnia 2023
SprzedawcaMünzenonline
Data28 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 3 kwietnia 2023
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji HARMERS - 26 września 2022
SprzedawcaHARMERS
Data26 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji St James’s - 22 września 2022
SprzedawcaSt James’s
Data22 września 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Schulman - 12 kwietnia 2022
SprzedawcaSchulman
Data12 kwietnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Auction World - 17 października 2021
SprzedawcaAuction World
Data17 października 2021
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) Karola I "Pierwszy popiersie" wynosi 2100 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale Podwójna koronaAukcje numizmatyczne