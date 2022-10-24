Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga4,5 g
- Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
- Średnica27 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- NominałPodwójna korona
- Rokbez daty (1625-1642)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1123 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 6500 CHF. Licytacja odbyła się 24 października 2022.
Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty popiersie" wynosi 2200 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie"?
Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.