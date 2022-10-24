flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (53)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1123 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 6500 CHF. Licytacja odbyła się 24 października 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanXF
Cena
1343 $
Cena w walucie aukcji 1000 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Lockdales Auctioneers - 19 marca 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data19 marca 2025
StanF
Cena
546 $
Cena w walucie aukcji 420 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 17 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data17 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Künker - 1 lutego 2024
SprzedawcaKünker
Data1 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Bruun Rasmussen - 7 listopada 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data7 listopada 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Auction World - 15 października 2023
SprzedawcaAuction World
Data15 października 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 7 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 9 grudnia 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data9 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" na aukcji Künker - 31 stycznia 2019
SprzedawcaKünker
Data31 stycznia 2019
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty popiersie" wynosi 2200 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1625-1642) "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale Podwójna koronaAukcje numizmatyczne