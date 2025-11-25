flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (46)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1603 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 19 000 CHF. Licytacja odbyła się 15 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanF
Cena
1612 $
Cena w walucie aukcji 1200 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Nihon - 15 czerwca 2025
SprzedawcaNihon
Data15 czerwca 2025
StanAU53 NGC
Cena
2498 $
Cena w walucie aukcji 360000 JPY
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 12 maja 2022
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 12 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data12 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji DNW - 2 lutego 2021
SprzedawcaDNW
Data2 lutego 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 17 stycznia 2021
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 17 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data17 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji DNW - 15 listopada 2018
SprzedawcaDNW
Data15 listopada 2018
StanVF
Cena

Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi popiersie" wynosi 2100 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale Podwójna koronaAukcje numizmatyczne