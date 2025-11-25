flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1616 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 3800 CHF. Licytacja odbyła się 15 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
2449 $
Cena w walucie aukcji 2200 CHF
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanMS62 NGC
Cena
4230 $
Cena w walucie aukcji 3800 CHF
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 9 marca 2022
SprzedawcaDNW
Data9 marca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 12 września 2018
SprzedawcaCNG
Data12 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Heritage - 11 września 2018
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Heritage - 11 września 2018
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2018
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji London Coins - 4 grudnia 2017
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2017
StanF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 9 czerwca 2016
SprzedawcaDNW
Data9 czerwca 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 9 czerwca 2016
SprzedawcaDNW
Data9 czerwca 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 2 grudnia 2013
SprzedawcaSpink
Data2 grudnia 2013
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Heritage - 1 maja 2012
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Heritage - 1 maja 2012
SprzedawcaHeritage
Data1 maja 2012
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 28 marca 2012
SprzedawcaSpink
Data28 marca 2012
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1625-1649) Karola I "Szósty popiersie" wynosi 1600 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

