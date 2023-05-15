flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1607 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 2900 CHF. Licytacja odbyła się 15 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanF
Cena
951 $
Cena w walucie aukcji 750 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanF
Cena
799 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Künker - 24 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data24 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 28 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 10 września 2014
SprzedawcaHeritage
Data10 września 2014
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data6 stycznia 2014
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 2 grudnia 2013
SprzedawcaSpink
Data2 grudnia 2013
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 6 lutego 2013
SprzedawcaGoldberg
Data6 lutego 2013
StanVF35 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 18 listopada 2011
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data18 listopada 2011
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 24 czerwca 2010
SprzedawcaSpink
Data24 czerwca 2010
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 30 maja 2008
SprzedawcaHeritage
Data30 maja 2008
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 13 września 2006
SprzedawcaGoldberg
Data13 września 2006
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 8 października 2003
SprzedawcaSpink
Data8 października 2003
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci popiersie" wynosi 1800 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1625-1642) "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

