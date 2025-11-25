flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 unite 1642 (Wielka Brytania, Karl I)

no imageno image

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 unite
  • Rok1642
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Gdzie sprzedać 1/2 unite z datą 1642?

Aby sprzedać 1/2 unite 1642, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

