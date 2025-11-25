flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Anioł bez daty (1625-1642). Bez "X" (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Bez "X"

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga5 g
  • Czystego złota (0,1599 oz) 4,975 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • NominałAnioł
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1625-1642)?

Aby sprzedać anioł bez daty (1625-1642), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

