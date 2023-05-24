flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,25 g
  • Czystego złota (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Średnica20 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (103)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 171 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 3200 GBP. Licytacja odbyła się 9 marca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 29 października 2025
SprzedawcaCNG
Data29 października 2025
StanVF
Cena
850 $
Cena w walucie aukcji 850 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanF
Cena
699 $
Cena w walucie aukcji 520 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 1 sierpnia 2025
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data1 sierpnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 26 lutego 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 26 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data26 lutego 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 12 września 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 12 września 2024
SprzedawcaStack's
Data12 września 2024
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 6 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data6 września 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 2 listopada 2023
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 2 listopada 2023
SprzedawcaStack's
Data2 listopada 2023
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 3 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data3 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi popiersie" wynosi 1100 USD. Moneta zawiera 2,0633 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 276,95 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne