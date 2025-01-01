flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Złote monety 1 korona Karola I - Wielka Brytania

1 korona 1625

Pierwszy popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)062
1 korona 1625

Drugi popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)1104bez daty (1625-1642)Kotwica pod portretem01bez daty (1625-1642)"CR"015
1 korona 1625

Trzeci popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)05
1 korona 1625

Czwarty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1649)095
1 korona 1625

Piąty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)02
1 korona 1625

Szósty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1649)01
1 korona 1631

Monety Briota
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1631-1639)00
