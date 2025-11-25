flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,25 g
  • Czystego złota (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Średnica20 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (62)

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 320 z aukcji NOONANS której łączna cena osiągnęła 75 000 GBP. Licytacja odbyła się 8 lutego 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 19 listopada 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data19 listopada 2025
StanVF
Cena
1200 $
Cena w walucie aukcji 1200 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanDETAILS NGC
Cena
558 $
Cena w walucie aukcji 84000 JPY
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 29 maja 2024
SprzedawcaCNG
Data29 maja 2024
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Morton & Eden - 20 lipca 2023
SprzedawcaMorton & Eden
Data20 lipca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 24 maja 2022
SprzedawcaNOONANS
Data24 maja 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 24 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data24 kwietnia 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" na aukcji Auction World - 17 kwietnia 2022
SprzedawcaAuction World
Data17 kwietnia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1625-1642) Karola I "Pierwszy popiersie" wynosi 1700 USD. Moneta zawiera 2,0633 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 276,95 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
