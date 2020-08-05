flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,25 g
  • Czystego złota (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Średnica20 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (95)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31575 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 9000 USD. Licytacja odbyła się 5 sierpnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanVF30 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU50 NGC
Cena
1647 $
Cena w walucie aukcji 1250 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
722 $
Cena w walucie aukcji 1100 AUD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji Bruun Rasmussen - 3 września 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data3 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji St James’s - 28 czerwca 2023
SprzedawcaSt James’s
Data28 czerwca 2023
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji St James’s - 28 czerwca 2023
SprzedawcaSt James’s
Data28 czerwca 2023
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 31 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data31 maja 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji Tauler & Fau - 6 marca 2023
SprzedawcaTauler & Fau
Data6 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 15 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data15 stycznia 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 11 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data11 stycznia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 16 listopada 2022
SprzedawcaNOONANS
Data16 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data25 sierpnia 2022
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1625-1649) Karola I "Czwarty popiersie" wynosi 1200 USD. Moneta zawiera 2,0633 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 276,95 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1649) "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne