flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". "CR" (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: "CR"

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" "CR" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" "CR" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,25 g
  • Czystego złota (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Średnica20 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:990 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" "CR" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (15)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie". "CR". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2030 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 14 200 GBP. Licytacja odbyła się 9 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 3 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data3 października 2023
StanF
Cena
907 $
Cena w walucie aukcji 750 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanF
Cena
541 $
Cena w walucie aukcji 440 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji DNW - 12 kwietnia 2022
SprzedawcaDNW
Data12 kwietnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 28 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 4 kwietnia 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data4 kwietnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji London Coins - 2 września 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data2 września 2018
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 30 listopada 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data30 listopada 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 lutego 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 lutego 2016
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2014
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 25 czerwca 2014
SprzedawcaSpink
Data25 czerwca 2014
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 3 listopada 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data3 listopada 2012
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 czerwca 2009
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 czerwca 2009
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 2 maja 2006
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data2 maja 2006
StanVF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1625-1642) Karola I "Drugi popiersie" wynosi 990 USD. Moneta zawiera 2,0633 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 276,95 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1642) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne