1 korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" (Wielka Brytania, Karl I)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga2,25 g
- Czystego złota (0,0663 oz) 2,0633 g
- Średnica20 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1 korona
- Rokbez daty (1625-1649)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 512 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 9000 GBP. Licytacja odbyła się 3 kwietnia 2023.
Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1625-1649) Karola I "Szósty popiersie" wynosi 11000 USD. Moneta zawiera 2,0633 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 276,95 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie"?
Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1649) "Szósty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.